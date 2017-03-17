萬代蘭、文心蘭育種有成 獲國際肯定
提升台灣花卉市場競爭力，農委會農業試驗所以萬代蘭、文心蘭進行雜交育種，培育出2大種類新品種蘭花，皆獲2017台灣國際蘭展及美國蘭藝協會肯定，因此2個品種皆為中小型盆花，未來對開發觀賞市場有相當助益。
農試所花卉研究中心指出，萬代蘭及文心蘭經育種培育出的雜交新品系，分別為2個藍色台灣雅美萬代蘭與1個桃紅色萬代狐狸尾蘭新品系，獲國際蘭展3項新品種個體獎、美國蘭藝協會頒發的銀牌獎；此外，2個黃色具芳香台灣雅美萬代蘭雜交品系與紅花芳香文心蘭新品系，也獲蘭展2項第三獎及美國蘭藝協會頒發銀牌獎。
農試所表示，萬代蘭育種目標是朝育成多花、幼年期短且具芳香味、開花性佳、特殊花形等特色，符合市場需求及產業生產的新產品，目前以台灣原生萬代蘭雜交的後代，已選育出藍色、黃色系新品種，相當適合開發作為中小型盆花產品。
而在文心蘭育種方面，農試所說，目前已育成紅寶石、白雪、喜洋洋等5個新品種，這次獲獎的品種是經研究中心選出62株單株之一，具顏色鮮艷、紅色喜氣及花多、香味、易栽培等特性。
(中時)
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