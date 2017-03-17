NBA》談柯瑞MVP票投哈登 韋少：他是誰？

韋斯布魯克(右)從不在意美媒或其他球員看法的囂張態度，讓他在本季MVP票選上落居劣勢。(美聯社)

韋斯布魯克不可一世的態度越來越囂張了！《華盛頓郵報》17日在雷霆與暴龍賽前，詢問對於柯瑞選擇「大鬍子」哈登為本季年度MVP看法，韋少的回答竟然是，「我才不在乎，也不會去管柯瑞說了什麼，他是誰？」

或許韋少真的可以如此囂張，畢竟17日他又拿24分、16助攻與10籃板，帶領雷霆123比102輕取暴龍，這是他本季第34次大三元(生涯第71次)，很有機會成為自從1962年「大O」羅賓生後，首位單季拿下場均大三元數據球員。

可是韋少如此不可一世的態度或說詞，卻造成不少人的反感，尤其是具有年度MVP投票權的媒體記者們，別忘了從韋少進入NBA開始，他跟美媒之間的關係就很緊繃，當要開始投票時，韋少自然很難得到太多「人緣」票。

《華盛頓郵報》也針對106名不具備今年投票權的媒體進行票選，結果哈登拿下53張第1名選票、總分910分，遠遠壓過韋少的28張第1名選票、總分768分，由此可見韋少的人緣有多差，就算他的數據再漂亮也沒用。

(中時電子報)