東部外海地震預警加速 第3季起快4秒

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中央氣象局在宜蘭縣外海新布設兩個「地震及海嘯纜觀測系統」，目前測試中，預計第3季驗收啟用，地震測報中心估計，東部外海地震預警，可望再加快約4秒。

台灣70%地震震央發生在東部外海，氣象局為更快速掌握地震資訊，在宜蘭外海設置首座海底地震觀測站，西元2011年啟用，但2014年遭拖網漁船勾壞電纜。

氣象局修復海底地震觀測站電纜時，再新增兩座，新的海底地震觀測站目前正測試中，將在第3季驗收並啟用。

地震測報中心主任郭鎧紋說，目前台灣災防告警系統，地震警報部分，氣象局須要蒐集到6個地震觀測站資料後，才能對外發出警報，現在海底地震觀測站增加到3座，當外海發生地震時，只要再有3個陸上震觀測站資料，就可發出即時警報，比只有1個海底地震觀測站時，預警時間可再加速約4秒。

新海底地震觀測站啟用後，就會併入氣象局地震速報系統，海陸聯合觀測，提升台灣東部海域地震與海嘯監測能力。1060317

(中央社)