美中關係 史劍道：明年情勢讓人憂慮

美國企業研究所常駐學者史劍道16日說，不認為總統川普主政下的「一中政策」已穩定；川普今年不會對中國採取強勢手段，明年才是關鍵。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 106年3月17日

美國企業研究所學者史劍道今天說，不認為總統川普主政下的「一中政策」已穩定，「一中」尚未從美中談判桌消失；但他說，川普今年不會對中國採取強勢手段，明年才是關鍵。

美國企業研究所（AEI）下午舉辦「川普的中國經濟挑戰」研討會，史劍道（Derek Scissors）不認為美中關係今年會有重大衝突，原因和各自的國內政治有關。

他說，川普要解決的國內議題太多，今年不會對中國採強勢手段；同樣的，在中國今年召開19大前、他也不認為北京會想要有不穩定的環境。

但他憂慮明年會是美中關係的關鍵年，若川普沒能從各項改革上刺激美國經濟、就業及薪資成長，這會讓他動用「保護主義」的壓力漸增，貿易將成為主要課題，在這情況下，中國會成為川普目標。

有香港媒體記者問，川普在施壓中國促進更公平的美中貿易上有哪些選項？他是否會以區域安全議題如台灣或南海，向北京施壓？

同場參與論壇的皮特森國際經濟研究所訪問學者麥法谷哈（Rory Macfarquhar）認為，川普在與大陸國家主席習近平通話後已同意遵循美國的「一中政策」，兩岸關係及「一中」應不再是川普主政下的美中關係主要議題，但史劍道有不同看法。

史劍道指出，儘管川普已同意遵循美國的「一中政策」，但「這不是穩定的」，「一中」尚未從美中談判桌上消失，他的論點是川普性格使然。

他說，包括川普自己及他的團隊也都說過，川普的談判技巧是讓對方摸不透、「讓人驚訝」，不論這是否是好主意；如果明年美國國內的政治情況混亂，不如川普意，內部壓力會需要宣洩，他不認為外界應把「川習」通話說了什麼當回事。

史劍道專研中國經濟問題，向來銳利直言的他不改批評中國式改革「說多做少」的態度，更質疑中國經濟數據統計失真；他還細數中國給美國的經濟挑戰，更直陳中國想創新，但創新是來自競爭與保護私人智慧財產權，中國反其道而行，排斥外部競爭，「不只抄襲、還偷竊」。

他透露自己不久前和川普的主要經濟策士納瓦洛（Peter Navarro）碰面，對美國財政部是否會於4月發表「主要貿易夥伴外匯政策報告」時宣布中國為匯率操縱國，他強調，自己個人意見認為，財政部應改變認定匯率操縱國家的標準，讓新判別方法執行一段時間，「如果想宣布中國是匯率操縱國的話」。

美國財政部去年10月報告點名，台灣與中國大陸、日本、南韓、德國及瑞士同列觀察名單。1060317

(中央社)