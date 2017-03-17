雲南礦山坍塌 3人受困1人逃出

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大陸國家安全生產監督管理總局網站指出，16日晚間9時許，有4人進入雲南省昆明市東川區拖布鎮小陷塘廢棄金礦山一礦硐內偷採礦石，過程發生坍塌，有3人受困，1人逃出。

中新網報導，安全監管總局接到事故報告後，立即要求雲南省安監局調動周邊救援力量，協助地方政府搜救被困人員，嚴防再度發生意外並查明事故原因。

截至目前，救難人員已與3名受困人員取得聯繫，並補給受困人員水及糧食。1060317

(中央社)