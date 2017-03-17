美國務卿訪南韓 商討北韓核威脅新對策

我要評比

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在中國大陸要他提出新辦法因應北韓核僵局後，預定今天在南韓舉行會談。

根據法新社，提勒森目前在亞洲訪問，為個人第一次嘗試危機處理，昨天在日本向北京當局施壓，要求約束鄰國北韓。

不過他與日本官員會談後的發言中，對於個人打算如何化解北韓近來試射彈道飛彈構成的威脅，並沒有提供新細節。

如今，他即將在首爾與南韓代理總統黃教安會談，明天將前往大陸，施壓這一大強權支持更嚴厲的制裁。

不過離開日本前，他警告說，過去政策和懲處措施實際上對遏阻北韓野心無濟於事，必須要有新方向。

他表示：「我認為過去20年為使北韓去核化所做的政治與外交努力都失敗收場，承認這點很重要。」

大陸外交部發言人華春瑩昨天表示，為降低緊張局勢，北京當局仍建議美國與南韓暫停聯合軍演，還表示如果各方有其他更好的建議或思路都能提出來。（譯者：中央社盧映孜）1060317

(中央社)