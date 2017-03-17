淡海輕軌工安頻傳 新北：檢討責任
新北市政府捷運工程局今天表示，淡海輕軌自去年10月12日起到今年3月4日止發生4起工地安全事故，主要是施工廠商安全衛生自主管理不善，與專管及監造單位未盡監督之責。
捷運局表示，已逐項提檢討與具體改善計畫，並依契約規定檢討責任，開罰施工廠商，撤換相關人員，記取教訓，檢討提改善。
捷運局說，將要求廠商加強安全衛生自主管理，加強監造及專管廠商工地監督層級與頻率，捷運局也加強對所屬工地安衛管理。
捷運局成立安衛工務所，投入專責人力，加強工地團隊安衛督導，查有執行或督導不力者，依規定嚴格扣罰與停工改善。
捷運局表示，淡海輕軌工程去年12月22日發生淡金路、鄧公路附近大型貨車撞擊帽梁三角托架事故，經調查，不是工地安全事故。新北市府警察局淡水分局已依道路交通管理處罰條例，處罰肇事駕駛。
捷運局說，施工廠商依現場損害，將請求賠償資料送交肇事車輛所屬公司理賠。捷運局對賠償金額，尊重當事雙方協定結果。1060317
(中央社)
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