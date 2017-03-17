珠海前書記李嘉涉貪 陸檢方立案偵查
中國大陸最高人民檢察院經審查決定，以涉嫌受賄罪立案偵查中共廣東省委前常委、珠海市委前書記李嘉，並採強制措施（限制人身自由）。
新華社今天引述大陸最高人民檢察院做上述報導，案件偵查工作正在進行。
李嘉因嚴重違紀，中共中央紀律檢查委員會8日宣布開除黨籍和公職並立案偵查，如今案件已走入司法程序。
據中共中紀委網站消息，李嘉結黨營私、拉幫結派、用公款從事高消費娛樂活動，竄改本人檔案並向組織提供虛假說明，利用職務便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪等多項問題。
法制晚報曾報導，中共第18次全國代表大會2012年底舉行後，廣東已有4名高層落馬，包括中共廣東省委前常委、廣州市委前書記萬慶良，廣東省前政協主席朱明國，廣東省前副省長劉志庚以及李嘉。1060317
(中央社)
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