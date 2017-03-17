美軍斥資千億台幣 買阿帕契直升機
美國波音公司（Boeing）今天宣布，美國陸軍擬斥資34億美元（約合新台幣1039億元），向該公司購買268架AH-64E阿帕契攻擊直升機（AH-64E Apache Helicopters）。
波音公司發布新聞稿說，波音與美軍簽訂的這筆為期5年的合約，244架將交給美國陸軍使用，24架轉給盟邦。
波音生產阿帕契攻擊直升機的廠房，位於亞利桑那州的梅薩（Mesa），而AH-64E則是從2011年10月起陸續出廠，除美國之外，目前共有7個客戶正向波音訂購AH-64E。
過去30年，美國與其他15國都是阿帕契攻擊直升機的使用者。中華民國購買的AH-64E，自2013年陸續撥交陸軍航空特戰指揮部，目前共有30架。
這種號稱坦克殺手的攻擊直升機，射控系統配備長弓火控雷達為主，並以目標獲得暨瞄準系統、整合式頭盔顯示瞄準系統為輔，可全天候精準接戰目標。
至於武器系統可掛載30公厘機砲、2.75吋海神火箭、地獄火反戰車飛彈、刺針飛彈，可有效摧毀氣墊船、直升機、舟艇、裝甲車等，火力強大。1060317
(中央社)
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