攔截突破 美雙射SM-6飛彈打擊成功
標準6型 （SM-6，RIM-174）飛彈與眾不同，它用的是主動尋標器，除了接收訊號外，還能發出訊號或電磁回顯信息，而這能加強擊中移動目標，還有迅速連射的能力。
據《斥候兵》（Scout Warrior）網報導，五角大廈最近幾乎同時發射了兩枚SM-6，以攔截一枚彈道飛彈，以評估新尋標技術，並確保它摧毀敵方來襲目標的能力。而測試結果顯示，兩枚SM-6飛彈能同時追蹤，並摧毀同一個目標，大大提升了攔截率。
負責研發SM-6的雷神（Raytheon）高級總監坎皮希（Mike Campisi）說：「無論威脅有什麼動作，如今你都能確保命中。要是威脅轉彎，做些奇怪的事，以致第一枚飛彈無法偵測並打擊，那第二枚飛彈也能做到。」
(中時電子報)
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