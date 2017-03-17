台鐵局公布清明節連續假期訂票概況
台鐵局於今日零時起開放清明節連續假期（106年3月17日至4月5日）全線對號列車訂票，截至今日上午9時止，總計完成20萬81筆、34萬406張訂票。本次訂票網站瞬間流量較今年春節東部幹線訂票時增加1倍，致一開放訂票時系統較為壅塞，惟系統仍能正常處理訂票作業。
請完成訂票之旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於3月19日上午9時重新釋出。截至今日
上午8時車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況：
（一）台北往花蓮、台東方向
3月31日13時至4月1日15時，長途自強號座位已售完，3月31日5272次自強號紅眼列車尚有餘票。其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。
（二）台東、花蓮往台北方向
4月4日12時至21時，長途自強號座位已售完，4月3日5269次自強號紅眼列車尚有餘票。其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。
二、西部幹線車票預訂概況：
（一）台北往高雄方向
3月31日14時至4月1日13時，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。
（二）高雄往台北方向
4月4日12 時以後，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。
三、南迴線車票預訂概況：
（一）高雄往台東方向
3月31日14 時以後至4月1日12時，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。
（二）台東往高雄方向
4月4日13時至20時，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。
四、加開樹林至花蓮優惠對號區間快車預訂概況：
4月1日樹林至花蓮及4月4日花蓮至樹林座位已售完，其餘各日期、車次及區間尚有餘票。
4月1日至4日止，每日開行樹林=花蓮共24列次，停靠站少，並享北-宜100元、北-花200元優惠票價，提供台北地區往返花蓮另一項乘車選擇。
五、針對花東地區疏運，3月31日、4月1日、3日及4日加開東線8班實名制列車，訂於3月24日（星期五）6時起開放身份證U、V開頭字號及106年3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。
因旅客隨時有退、換票，詳細餘票情形，請參閱台鐵局訂票網頁：餘票查詢功能。
(中時)
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