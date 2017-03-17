超商店員內神通外鬼 勾結外人搶店長

超商店員蘇紹武，涉嫌「內神通外鬼」勾結友人李亦青、洪明安，策畫行搶其任職的超商林姓店長，李、洪2人今年1月間趁超商林姓店長到台灣銀行存款時，以預藏的辣椒水行搶，遭警民圍捕。台北地檢署今依強盜罪嫌起訴蘇、李、洪3人。

警方調查，1月19日下午3時，21歲男子李亦青由23歲表哥洪明安騎車載到台灣銀行中崙分行前埋伏，趁全家便利超商的林姓店長到台銀存匯款時，下手行搶。

李嫌頭戴全罩式安全帽、黑口罩尾隨超商林姓店長、手持辣椒水噴灑後強搶準備存入的營業所得75萬6千元，遭警民圍捕。

案經警方深入追查發現，全案是該超商店員蘇紹武利用「內神通外鬼」的方式，將林姓店長每天固定會在下午3時，會把每天結帳的當日營收款項，送到銀行存匯款的消息透露，然後和好友共同策畫這起強盜案。

李嫌坦承，是由在超商工作的蘇嫌提議策劃；李說，他經由洪認識洪的表弟蘇男，蘇於3週前到便利商店任早班，上午8時做到下午4時，熟悉結帳營收款的存匯款作業模式。

李供稱，日前蘇提議搶他任職的超商店長，事成後分他30萬，並透露林姓店長每天固定去銀行存錢的時間，叫李守在店外即可。北檢今依法起訴蘇、李、洪3人。

(中時)