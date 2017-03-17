薩德風波 赴陸危險！多所南韓學校畢旅改台灣行

美韓簽署部署「薩德」反導系統籌建聯合工作組的協議。（新華社）

美國薩德戰區高空飛彈防禦系統。（取自洛克希德馬丁公司官網）

韓國部署反導系統薩德（Thaad），觸發中韓緊張局勢，中國當局祭出「限韓令」報復，民間也展開多項反制行動，抗議聲浪不斷。基於安全考量，南韓部分中小學決議取消赴陸畢旅，改成台灣、日本行。

根據《韓聯社》報導，美韓聯手在韓國部署薩德反導系統，使陸反韓情緒持續增溫，各地抗議、抵制行動不斷。韓國大邱市教育廳公布消息，大邱市7所高中的赴陸畢旅，有4所高中更換行程，改赴台灣、日本等地。大邱市向學校發送的公函指，近期國內外局勢不穩，學生境外旅遊須注意安全，建議畢旅計畫赴陸的各所學校取消或延緩行程，保障學生安全。

不只大邱市，韓國其他地區中小學也有相同情況，釜山市原有5所學校赴陸旅遊，4所取消相關行程；忠清南道20所學校計畫赴陸畢旅，有14間刪除行程，另6所更換旅遊地點因應，另據忠清南道論山市政府消息，取消來自12所高中的1600名學生赴陸參觀大韓民國上海臨時政府行程，為保學生安全，赴陸進修行程全面停止。

薩德風波愈演愈烈，中國官方、民間抵制韓國行動頻傳，韓國觀光業、演藝圈、在陸的韓國連鎖超市及郵輪業等皆受巨大衝擊，據悉，中國郵輪集體取消韓國港口停靠計畫，預計持續至6月底。

(中時電子報)