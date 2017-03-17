LPGA》好悶！曾雅妮一度並列領先退至並列第88

曾雅妮未延續前4洞-4氣勢，首輪僅揮出71桿。(美聯社資料照)

高球比賽最悶的是，一開始打的超好，最後打完18洞的成績連自己都無法接受！曾雅妮17日打完創造者盃首輪就是這樣的心情。

曾雅妮首輪從第10洞出發，第11、12洞連抓2鳥後，在距離不長的4桿洞，第2桿拿短鐵桿直接擊球進洞，獵到老鷹，前4洞就賺到4桿，以-4並列領先，她已經好幾年沒有剛出發就打的這麼順手，難免心裡想著這輪有機會飆出超水準佳績。

可是，第13洞洞老鷹到手之後開始卻陷入掙扎苦戰，第14、15洞連吞2個柏忌，後來在第18洞抓到小鳥，前9洞打出33桿，成績還算理想。但轉場後9洞出現不穩，在5桿洞的第2洞開球失誤吞下雙柏忌，隨後7洞抓2鳥與2個柏忌，只交出38桿，最終以71桿(-1)交卡。

71桿雖是低於標準桿，但這個成績只能並列第88，沒達到70桿的晉級線，讓她為沒延續前4洞好手氣感到鬱卒。

過去5桿洞是曾雅妮全盛時期的賺桿球洞，但近年因為開球不穩，漸失這個優勢，首輪4個5桿洞只抓到1鳥，另吞下1雙柏忌與2個柏忌，花掉3桿，以致錯失這輪打出佳績機會。

再看她這輪各項數據，14洞中長洞木桿開球有9洞上球道，不算太差，但上果嶺成功率只有5成，以致全場表現出現起伏現象，漸失過去鐵桿強項，才是她尋求重返顛峰的最大隱憂。

台灣6女將還是以去年表現最突出的龔怡萍最徍，以69桿並列第46，李旻、程思嘉與曾雅妮都是71桿，徐薇淩74桿並列第130，新人錢佩芸75桿並列第133。

去年勇奪5冠的泰將艾莉雅，首輪並列領先。(美聯社資料照)

首輪老鷹、小鳥滿場飛，全場多達103位選手揮出紅字成績，意味這場比賽的球場不難打，而開局最佳成績是64桿，且多達5人並列領先，為美國女將布梅特、名不見經傳的美籍亞裔選手桑德拉、路伊絲，以及去年勇奪5冠的「年度最佳球員」泰國名將艾莉雅與去年「最佳新人」韓國好手田仁智。還在適應新教練揮桿動作的「球后」高寶璟，以68桿暫居並列第32。

(中時電子報)