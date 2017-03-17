佯稱解除ATM扣款 週末詐騙集團橫行

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苗栗縣刑警大隊17日指出，1名謝姓男子接到自稱網拍賣家電話，謊稱要透過ATM自動提款機解除扣款，遭詐騙新台幣15萬餘元，類似詐騙案件都發生在週末，呼籲民眾提高警覺。圖非當事人。（資料照片）中央社記者管瑞平攝 106年3月17日

苗栗縣刑警大隊今天指出，1名謝姓男子接到自稱網拍賣家電話，謊稱要透過ATM自動提款機解除扣款，遭詐騙新台幣15萬餘元，類似詐騙案件都發生在週末，呼籲民眾提高警覺。

受害民眾謝男向警方表示，日前透過網路購買物品，付款後不久就接獲自稱網拍賣家來電，聲稱因為工作人員疏失，誤把交易項目設定為「分期約定轉帳」，將從帳戶重複扣款12次。

對方假裝好意要幫謝男連繫郵局取消這筆交易金額，並要求提供轉帳信用卡的客服電話，隨即就有歹徒冒充郵局客服人員來電，要謝男前往鄰近的ATM自動提款機按程序操作，連續轉出15萬9941元，謝男才警覺受騙上當。

刑大接獲通報，進一步調查發現，光是上個週末10日至12日，2天內苗栗警方就受理10件類似「購物詐騙案」，不排除歹徒向不肖網路購物業者取得個資後，趁著民眾在休假期間購物後，進行詐騙。

警方提醒，只要接到來電號碼顯示前面為「+」、後方為市話號碼，對方提及網路購物「解除ATM設定」、「誤設分期」、「連續扣款」、「誤刷條碼」、「重複訂購」等關鍵字，最後要求依指示操作自動提款機，就是詐騙集團的伎倆，呼籲民眾不要再受騙上當。1060317

(中央社)