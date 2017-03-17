高市府前建管處副處長涉貪 判刑8年

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高雄市政府建管處前副處長陳國雄於審核建照時收賄貪污。高雄地方法院審結，指陳男明目張膽在辦公室受賄，且未有悔意，依貪污罪判處徒刑8年，褫奪公權4年。全案可上訴。

高雄地院判決指出，陳國雄襄理處長處理審核建照等業務，建商業者為儘快取得建築及使用執照，透過市府顧問張千鳳向陳國雄行賄打通關節。

廉政署接獲檢舉指建商為快速取得建築及使用執照，於民國102至103年間涉嫌向建管處行賄等情事，與高雄地檢署共同偵辦，查出陳國雄共3次收受犯罪所得對價每次各新台幣2萬元，並查出是透過張千鳳（所涉行賄罪部分，另為緩起訴）向陳國雄行賄。

檢方分赴高雄、台北等地搜索廠商、建管處等17處，並通知涉案人及相關人員等18人到案調查。檢察官訊問後認為張千鳳、陳國雄涉嫌行收賄情節重大，分別諭令以5萬元及10萬元交保。

高雄地檢署於105年7月偵結，指陳國雄3次收受張女交付茶葉禮盒及現金2萬元，僅是替張女所代辦跑照業者加速審查及發照，並未要求所屬公務員違法配合核發執照，因此求處減輕其刑。

但高雄地院審結認為，陳國雄所為對其他業者造成不公，且犯罪事發迄今尚無任何事證可認為有悔悟之意，依貪污罪判處徒刑8年，褫奪公權4年，可上訴。1060317

(中央社)