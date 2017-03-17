台日鐵道再合作 台鐵銚子電鐵互攬客

台鐵今天表示，蘇澳線與日本銚子電氣鐵道，締結為姊妹鐵路，4月1日將在日本舉行簽署儀式，未來雙方將相互攬客。

台鐵說，蘇澳線與銚子電鐵都皆距離首都約2小時的路程，且位處於通往太平洋的海港小鎮，銚子市內有著名的溫泉、蘇澳鎮內有舉世聞名的冷泉，都適合旅遊，兩鐵路在地方的觀光景點串連上，都扮演重要角色。

台鐵與銚子電鐵協議締結為姊妹鐵路，相互招攬旅客、活化地域性經濟，促進台日國際交流。

台鐵蘇澳線及銚子電鐵締結姊妹鐵道簽署儀式，4月1日上午11時，在日本銚子電鐵犬吠車站前廣場舉行，將由台鐵局宜蘭段副段長謝長清田、蘇澳站長蕭寀婷與日本銚子電鐵社長竹本勝紀共同簽署，並邀請千葉縣銚子市長越川信一共同見證。1060317

(中央社)