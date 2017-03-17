埔里兩派人馬混戰 一男遭毆傷
兩派人馬今天在南投縣埔里鎮街頭鬥毆，1名男子遭毆傷送醫，其餘男女逃竄，現場傳槍響，但採證未發現彈殼或彈頭，仍須釐清。
兩派人馬上午在埔里鎮中山路、北環路口鬥毆，邱姓男子遭鐵棒等器物毆打成傷，其餘鬥毆男子逃竄，警員向遭邱姓男子訊問筆錄，釐清整起鬥毆過程；傳出某方持長槍開槍，但警方經現場採證完畢，未發現彈殼、彈頭。
據民眾描述，一輛黑車停在路口，另一輛白車突然從對向疾駛堵住，兩名男子持鐵棍等武器從白車下車，黑車內一名女子見苗頭不對先逃離，另兩名男子則下車迎戰，但被白車兩名男子持鐵棍等武器毆傷，混戰中雙方都受傷，隨後鳥獸散，警方獲報圍捕、採證。
民眾說，混戰中看見其中一方持疑長槍武器開槍擊發，但警方經現場仔細蒐證，未發現彈殼或彈頭，究竟為民眾誤報，或是改造鋼珠槍械，仍待深入釐清。
警方表示，兩派人馬疑凌晨先在KTV衝突，清晨7時多又在街頭相遇而鬥毆混戰，目前已根據邱姓男子供述及路口監視器，掌握相關車牌號碼及特定對象，正全力追緝。1060317
(中央社)
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