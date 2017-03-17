男子吸毒成家中不定時炸彈 父母忍痛再求助警方
高市仁武分局大社分駐所警方日前接獲民眾報案，指稱其兒子在家中亂摔東西、情緒不穩，請求警方到場協助，員警趕到現場一看，發現男子是日前吸毒才被警方逮獲移送的陳男，被法院釋放後在家中取鬧，父母只好求助員警，救救兩老的命。
警方表示，3月6日晚間10時50分，大社分駐所巡佐王福龍、警員楊麗盈巡邏時，接獲陳姓民眾報案，聲稱32歲的兒子在自宅中情緒不穩，亂摔東西，需要警方到場協助，兩人立即前往現場處理。
警方到場後一看，該名男子不就是之前吸毒被警方捉去的陳姓男子嗎，日前警方才將其依毒品危害防制條例移送高雄市橋頭地檢署偵辦。沒想到據他父親說，兒子喝酒之後，情緒不穩，又亂摔東西並大聲要毆打老父親。
大社所員警立即呼叫附近支援警力，警方到場後陳男說要跟警方「釘孤支」，4人立即將該名酒醉有攻擊性的男子制伏，依精神衛生法將其戒護就醫。
大社分駐所所長林楓凱表示，陳姓民眾因為兒子吸毒到病入膏肓，猶如不定時炸彈每天擔心受怕，之前兒子吸毒被抓以為會勒戒，沒想到法院又將他釋放，只好再次求助警方，救救他兩老的命；陳男母親說著都快掉下眼淚來，令人感到心酸。
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(中時)
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