「天天要黑道斷人手腳」利菁揭被羅霈穎霸凌

昔日舊鞋事件再被提起，讓利菁與羅霈穎隔空互槓。 (圖/本報系資料照)

主持界天后利菁主持《麻辣天后傳》，因為風格犀利深受粉絲喜愛，日前在節目聊高跟鞋話題時，重提當年因為送鞋與羅霈穎鬧翻一事，竟被羅霈穎回嗆「想炒新聞請找別人」，這讓利菁火力全開反擊「找妳炒新聞…臭美」。

利菁臉書全文。(圖/利菁臉書)

利菁大動肝火在臉書開砲，之前敬重羅霈穎是前輩，對所有不滿事情都忍氣吞聲，未料最後反而被糟蹋消費，這讓她終於忍無可忍，怒斥外界怕的不是「羅霈穎」三個字，而是怕她「天天要找黑道斷人手腳」來陰的，更大爆曾被羅霈穎威脅「我就是要故意弄死妳」，此外更反諷她是人人畏懼的「惡夢」，給予她的不是敬重而是「是敬鬼神而遠之」。

最後利菁除了重申自己送的不是「舊鞋」，更揚言再這樣下去會不客氣公開秘密，未來更不會任憑羅霈穎消費跟霸凌，最後痛斥「一個人到底要有多假？再中傷不會再撤告了，滿口假話人生」，看來兩人昔日情誼可說是正式決裂。

(中時電子報)