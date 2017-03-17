「天天要黑道斷人手腳」利菁揭被羅霈穎霸凌
主持界天后利菁主持《麻辣天后傳》，因為風格犀利深受粉絲喜愛，日前在節目聊高跟鞋話題時，重提當年因為送鞋與羅霈穎鬧翻一事，竟被羅霈穎回嗆「想炒新聞請找別人」，這讓利菁火力全開反擊「找妳炒新聞…臭美」。
利菁大動肝火在臉書開砲，之前敬重羅霈穎是前輩，對所有不滿事情都忍氣吞聲，未料最後反而被糟蹋消費，這讓她終於忍無可忍，怒斥外界怕的不是「羅霈穎」三個字，而是怕她「天天要找黑道斷人手腳」來陰的，更大爆曾被羅霈穎威脅「我就是要故意弄死妳」，此外更反諷她是人人畏懼的「惡夢」，給予她的不是敬重而是「是敬鬼神而遠之」。
最後利菁除了重申自己送的不是「舊鞋」，更揚言再這樣下去會不客氣公開秘密，未來更不會任憑羅霈穎消費跟霸凌，最後痛斥「一個人到底要有多假？再中傷不會再撤告了，滿口假話人生」，看來兩人昔日情誼可說是正式決裂。
(中時電子報)
關鍵字：利菁
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