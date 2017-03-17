花壇鄉住宅死亡火警 男燒成焦屍、女躲浴室獲救

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花壇鄉中山路一段民宅透天厝，上午9點56分傳出火警，消防隊前往救援，56歲男子已被大火燒得全身焦黑，隊員奮勇在浴室，救出21歲女子送彰基急救中。（吳敏菁翻攝）

花壇鄉中山路一段住宅火警。（吳敏菁翻攝）

花壇鄉中山路一段住宅火警，彰化縣消防隊救援。（吳敏菁翻攝）

花壇鄉中山路一段住宅火警，彰化縣消防隊救援。（吳敏菁翻攝）

花壇鄉中山路一段民宅透天厝，上午9點56分傳出火警。消防隊前往救援，56歲蔡姓男子行動不便，逃生不及已被大火燒得全身焦黑，隊員奮勇在浴室，救出21歲童姓女子送彰基急救中。

今天上午(17日)花壇中山路4樓透天厝竄出火舌、濃煙，彰化縣消防隊接獲通報緊急前往，得知有人受困，但二樓已經全面燒毀，架梯、布水線、搶進救援，隊員在2樓浴室救出21歲童女子、意識清楚，並在2、3樓的樓梯間發現56歲蔡姓男子逃生不及，已經被燒得全身焦黑、死亡。

初步調查，往生蔡男是洗腎患者，行動不便也沒有工作，平常和2個女兒和兒子住一起，兒女都在半工半讀。為了支付洗腎醫療，家庭經濟本就不寬裕，沒料到一場大火，更是雪上加霜。

火災發生，剛好兒子邀女友來家裡作客，卻沒想到姊弟3人外出採買當頭，家裡突然失火。面對爸爸命喪火窟，子女哀慟不己，童女則被突來烈焰給嗆傷，眼見火舌到處竄燒

，躲進浴室逃過了一劫，但卻飽受驚嚇，身上多處灼燙傷，還在急救。

花壇消防分隊迅速在10點16分就控制火勢，10點28分撲滅，並救出1隻小貓，火災的肇事原因，還待進一步調查。

(中時)