一例一休爭議多 林全：勞基法過去未落實

行政院長林全17日赴立法院前接受訪問。（姚志平攝）

對於一例一休上路後引發反彈，行政院長林全17日赴立法院備詢時表示，最近很多抱怨，其實跟一例一休並沒有關係，主要是因為跟過去勞基法沒有落實有關，政府將持續關注對產業的影響，也會充分與業界溝通如何因應勞基法新制。

(中時)