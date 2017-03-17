新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口啟用

新竹縣長邱鏡淳（右）今天為「新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口」主持揭牌儀式，即日起，聽障朋友可申請聽打服務，現場人員可以將手語翻譯並直接以中文輸入電腦。（陳育賢攝）

「新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口」即日起提供24小時整合服務派遣服務。（陳育賢攝）

竹北市長何淦銘（右）認為「新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口」，對聽障者而言是一大福音。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（右）今天為「新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口」主持揭牌儀式。（陳育賢攝）

新竹縣有3050位聽語障朋友，其中1700多人無法透過助聽器與外界溝通，新竹縣政府為讓溝通零距離，繼提供24小時無間斷的手語翻譯服務外，即日起再新增同步聽打服務！

「新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口」今天在縣長邱鏡淳、社會處長田昭容、竹北市何淦銘、縣議員鄭美琴、代表葉信輝、許育綸、立委林為洲北區主任陳金湟、新竹縣天使之音協會理事長林基順等人共同主持揭牌儀式下正式啟用。

邱鏡淳表示，所謂「聽打服務」，是「聽打員」將所聽到的口語訊息，即時透過鍵盤打字，呈現在電腦畫面或外接螢幕上，對後天失聰、沒受過手語訓練的聽語障朋友，是一大利多。

另，為提供聽語障者更完整、更多元的溝通服務，新竹縣政府委託新竹縣天使之音協會辦理手語翻譯服務、聽打服務的培訓課程，其中手語翻譯初級班及進階班將於4月17日至11月28日辦理培訓。

若取得手語翻譯證照，陪同聽語障朋友就醫、上法院、交通事故處理，可獲得每小時500至1500元不等的報酬。

3月25日、26日則開設聽打服務培訓課程，完成實習後及每分鐘80字以上，正確率達90％者，每小時可獲取500元服務費，歡迎有興趣的朋友投入，為無聲世界提供優質的服務。

而「新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口」即日起提供24小時整合服務派遣服務，申請服務管道包括免付費專線申請：0800-668-311、傳真：0800-668-211、手機簡訊：0978-172-677(24小時)、E-mail：hcg.angel@gmail.com。

社會處同時指出，縣長邱鏡淳上任後，積極推展身心障礙福利服務措施，運用公益彩券盈餘分配基金預算推展多元福利方案，以關懷、協助與倡議身障個人及其家庭生活品質、教育、職業、醫療、福利等服務，具體落實身心障礙福祉。

「新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口」啟用，加上積極培訓在地手語翻譯員及聽打服務員，將可貼近縣內聽語障者，提供在地化、近便性之手語翻譯或聽打服務，以保障聽語障者權益，提高社會參與率。

(中時)