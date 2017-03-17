中市鐵路高架化 地面空間打造空中綠廊

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台中市鐵路高架化後，原本的地面鐵道空間，台中市政府17日表示，將在台中火車站旁台糖糖廠北側到刑務所間推出「綠空鐵道軸線計畫」，營造都會綠色空中廊道。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月17日

台中市鐵路高架化後，原本的地面鐵道空間，台中市政府今天表示，將在台中火車站旁台糖糖廠北側到刑務所間推出「綠空鐵道軸線計畫」，營造都會綠色空中廊道。

隨台中鐵路高架化，原本地面上的鐵道空間再利用，是中市府未來施政重點之一，其中台中火車站旁的台糖糖廠北側到刑務所間1.6公里舊鐵道駁坎，離路面有一定高度，市府提出「綠空鐵道軸線計畫」，營造都會綠色空中廊道。

中市府都市發展局表示，綠空鐵道軸線計畫分南北段，其中北段將透過舊鐵道騰空廊帶，加強設計人行動線系統，且與周遭新民倉庫文化資產聯結，提出整體規劃串聯糖廠與台中車站新站空間介面設計，將車站人潮引流到糖廠、干城地區，完善整體人行空間與動線。

南段部分，都發局說，將部分保留駁坎、鐵軌、跨路鐵橋及部分鐵道號誌設施，進行綠化及鐵道環境氛圍塑造；區內保留的駁坎將檢討鐵道高架化後縫合與連結，串聯到南段演武場刑務所及日式典獄長宿舍群，改善社區居民生活環境品質。

市府說，綠空鐵道軸線計畫第1期總經費新台幣1億9200萬元，其中文化部同意分兩年補助7200萬元，再由市府分兩年編列配合款，今年先追加6000萬元預算，將爭取台中市議會支持。

都發局表示，鐵路駁坎設施是見證台中市歷史脈絡重要景觀資產，透過設計串聯人行及車行動線，縫合中、西、東、南區空間，確保地方發展不受阻隔。適當導入綠美化及開放空間，可望為公園綠地和公共空間較少舊城區注入清新力量。1060317

(中央社)