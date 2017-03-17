胡耀邦遺孀李昭出殯 港媒：大批民眾相送

中共前總書記胡耀邦的遺孀李昭上週逝世，今早在北京出殯。據港媒報導，有大批民眾和李昭生前的同事相送。

香港商業電台發自北京的報導表示，儀式上午在八寶山殯儀館舉行，館外有李昭告別儀式的指示牌，多輛警車在禮堂外戒備，出席的親友要憑訃告入場。

報導表示，大批民眾包括李昭生前的老同事、李昭兒子的老同學等，在會場外大排長龍。

據報導，政論雜誌炎黃春秋前社長杜導正、歷史學者章立凡等人都有到場；也有自稱是老共青團後代的人，帶寫有「懷念李昭緬懷胡耀邦」的紙牌到場。

網路資料顯示，李昭生於1921年，於本月11日逝世，享壽96歲。

胡耀邦曾是前中共領導人鄧小平力捧的接班人，在文化大革命之後，他協助鄧小平平反文革的冤假錯案，也支持鄧小平提出的「實踐是檢驗真理的唯一標準」。

胡耀邦1982年9月至1987年1月擔任中共總書記，1987年被指責反對「資產階級自由化」不力而被逼辭職。

1989年，胡耀邦去世後，引起大量民眾懷念，從而觸發「八九民運」，最終導致官方開槍鎮壓的「六四事件」。1060317

(中央社)