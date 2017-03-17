4月到動物園 見證螢火蟲集團婚禮

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動物園晚上沒有燈光干擾，每年春、夏之交，螢火蟲大量羽化，夜晚「繁星點點」，美不勝收。（北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年3月17日

又到了螢火蟲羽化季節，台北市動物園舉辦「戀戀火金姑」親子研習營，邀請爸爸媽媽帶著小朋友，一同見證螢火蟲的集團婚禮。

動物園昆蟲館後方的蟲蟲探索谷，是中低海拔的次生林地，具有森林、草原和小溪、池塘等多樣微棲地，富有豐富野生動植物生態。

動物園發言人曹先紹說，蟲蟲探索谷沒有殺蟲劑、農藥等污染，同時提供野外陸生、水生螢火蟲幼蟲豐富的食物和躲藏植被，且動物園晚上沒有燈光干擾，每年春、夏之交，螢火蟲大量羽化，夜晚「繁星點點」，美不勝收。

曹先紹笑說，黑翅螢在這個季節總是在蟲蟲探索谷舉辦盛大的結婚派對，民眾可報名親子研習營，一同見證集團婚禮。

「戀戀火金姑」研習營於4月22日至5月7日每個假日舉辦，共5梯次、每梯45個名額，3月20日起開放網路報名。1060317

(中央社)