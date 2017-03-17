關之琳談被傳與劉嘉玲不和：都放下了

港星關之琳與劉嘉玲有20多年交情，先前卻傳出不和。兩人昨晚同場亮相，關之琳被問到是否感到尷尬時說「都放下了」，劉嘉玲則強調兩人之間「本來就沒事」。

據港媒報導，關之琳和劉嘉玲原本是閨蜜，卻因劉嘉玲2015年和關之琳前夫、國巨集團董事長陳泰銘一同爬山，兩人就此鬧翻。2016年11月，兩人喝朋友喜酒時零互動，關之琳還說劉嘉玲「應該會尷尬」。

新浪娛樂今天報導，關之琳與劉嘉玲16日晚間在香港出席一場頒獎典禮和晚宴，兩人關係和同場是否尷尬再度成為焦點。

談到與劉嘉玲的心結是否已解開，關之琳表示，「事情都淡化了，最重要舒服，兩年我都放下了。」被問到是否會主動聊天，她說要看座位分配；至於是否會合照，關之琳說，「慢慢來吧，不用刻意。」

對於劉嘉玲曾說時間可以解決一切，關之琳表示自己也認同，並強調不想經常提到此事。

隨後受訪的劉嘉玲說，與關之琳同場亮相不會感到尷尬，「本來就沒事」。對於關之琳認同時間可以解決一切，劉嘉玲表示，「她想通就好，這個年紀我認為最重要是健康。」

被問到是否被不和傳言困擾，劉嘉玲說，「我在娛樂圈30多年，什麼都習慣了。」1060317

(中央社)