街邊店不敵百貨美食街　從玩笑亭看台灣餐飲趨勢轉變

玩笑亭拉麵。（王英豪攝影）

玩笑亭拉麵。（王英豪攝影）

玩笑亭美食。（王英豪攝影）

玩笑亭拉麵董事長陳文宏。（王英豪攝影）

這些年台灣餐飲蓬勃發展，但話題焦點多數圍繞百貨公司或Outlet美食街打轉。早年台灣傳統街頭餐廳每家各有特色，且不只賣食物，更賣人情與溫暖招呼，那食物裡有人的溫度。但一進入百貨公司，剩下的就是連鎖品牌、快速一致的流程與菜色，還有吃完快走的急迫與匆忙。

更大的轉變是，這些年熱門、被年輕人討論的店家，大多是引自國外的拉麵、烏龍麵、燒肉、韓式料理…，而傳統八大菜系的紮實廚藝基礎正在式微。台灣餐飲文化正在改變，變得有條有理但少了溫度，變得國際化卻少了餐飲文化的底蘊與根基。

引進國外品牌，再找公關公司、部落客與媒體好好操作行銷，是這些年流行的趨勢，也剛好切中台灣人媚外心理，成為快速成功捷徑，容易懂。但為什麼餐廳店家要搬進百貨公司裡？

在忠孝東路四段216巷開店約一年的日本拉麵店「玩笑亭」，甫於3月上旬放棄216巷的黃金店面遷入信義區ATT4Fun，成為百貨美食店家之一。董事長陳文宏說，房租、車位、裝潢成本、鄰居與1999熱線都是原因，最起碼就是餐廳再也不用自己規劃廁所、掃廁所。

一家餐廳一個廁所，要維持最起碼的質感與整潔至少需要50萬元設施成本，還要專人負責打掃，但進入百貨公司，這不再是個問題，百貨公司提供的停車位、週年慶促銷等活動更能為店家帶來人潮。更重要是在街邊店因烹飪產生的油煙、噪音與人潮而引發的鄰居檢舉，再也不會發生。

商圈轉移與租金更是重點。早些年東區216巷一級戰區，玩笑亭一個店面每月租金約28萬元，但近年商圈與人潮一直往信義區與南港區東移，營業額下降，租金還是那麼高，但百貨店租金與營業額成正比浮動，相較之下更合理。

百貨公司美食街或餐飲大樓，與現今社會形態的街邊店相較下更容易成功，也更不會影響鄰近居民的居住品質，可以預見，將成為未來趨勢。傳統街邊店家，或許也該關心此一趨勢，並好好思考，如何在進入百貨之後，還能保留食物與人情的溫度。

★玩笑亭簡介：玩笑亭是約20年前由一位以柏青哥維生的暴走族古谷一郎，因為人生覺醒要以拉麵為生命目標而創，本店位於神奈川，因為於2007年三連霸獲得「TOKYO★1週間」(講談社)的「Raman of The Year」，加上料理東西軍三次優勝、TBS大賽拉麵王等競賽，因此名號響徹全日本，目前也於新加坡、泰國與台灣等地開設分店。

玩笑亭招牌是由豚骨、雞骨加上昆布熬製24小時而成的九州熊本系豚骨湯底，並精心去除豚骨湯底常見的腥臭味，最後加上一瓢七種不同焦香程度蒜片與香油調成的黑蒜香油，入口滋味豐腴。這次從街邊搬進百貨公司，古谷一郎也特別率領開發團隊來台，專為台灣量身訂製香辣的焱龍系列拉麵與台灣拌麵，是一家好吃的拉麵。

(中時)