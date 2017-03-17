黨魁之爭 郝龍斌：挺郭台銘選總統
積極投入國民黨主席選戰的前副主席郝龍斌，今(17)早8點40分赴高雄岡山舉行座談，郝龍斌強調，國民黨勝選關鍵在黨魁身上，他參選黨主席不是為了選總統，而是要讓國民黨贏得下次總統大選、重返執政；提到最近總統人選呼聲最高鴻海董事長郭台銘，他說，只要當選黨主席，絕對窮盡洪荒之力也要請出郭。
陪同郝出席的還有退役中將胡筑生、前黃復興黃國樑支部主委孔繁亞、勵志新城甲區管委會主委郝正權等人，岡山、橋頭地區的藍軍議員則無人出席。
郝龍斌進場後一一向群眾握手，開講時，從民進黨選前選後政策不一騙選票、年金改革促轉條例、黨產會鬥爭再講到日本核災區食品進口與發起連署等。他強調，國民黨過去脫離基層太久，在2014、2016大敗，如今民進黨執政民怨四起，國民黨聲望卻沒有太大起色，他競選黨主席，是要徹底改革國民黨。
郝龍斌強調，他選黨主席不是為了自己，是為了黨，做一個黨主席，要無私，不能當成下個位置跳板，未來誰能替國民黨打贏下屆總統選戰，他就支持誰，幫助國民黨重返執政，近來民意上，郭台銘是最強候選人，他當選黨主席後，窮盡洪荒之力也把他請出來選總統。
談到新進黨員入黨與27名中常委黨欲修改黨代表選舉辦法，郝龍斌立場跟洪秀柱倒是一致。郝強調，年輕黨員是國民黨茁壯的力量，黨中央既然已經公告黨代表選舉辦法，這是違反信賴保護原則，在此時敏感時刻不適合更改，他也不希望國民黨的家務事最後需透過法院解決。
(中時)
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