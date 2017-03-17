物流業納8周彈性工時 8萬勞工受惠

勞動部今（17）日將預告，把俗稱「物流業」的汽車貨運業納入8周彈性工時適用行業，這也是過去14年來，首度再有行業納入適用。

勞動部強調，這項納入與周休二日新制「一例一休」沒有關係，而且納入8周彈性工時之後，時數沒放寬，還是要遵守每連續工作6日就有1日為例假的「7休1」規定。

勞動部強調，8周彈性工時是原本的工時制度，還是要遵守8周320小時的上限，雖然單周可以排班至48小時，但連續出勤不得超過6天，也就是每7天還是要有一天例假，只有休息日可以在8周的周期內挪移；也就是，雇主可以與勞工協商在前6周密集排班7休1，將8個休息日集中在第7、8周，創造出10天連假的極端情況。

另外，如果企業要實施8周彈性工時，必須需工會或勞資會議同意、變更勞工勞動條件時也要取得個別勞工同意，在實施前要先約定周期的起訖日，不得在實施期間突然變更周期。

目前已適用8周彈性工時的行業包括製造業、營造業、遊覽車客運業、郵政業、批發及零售業等。勞動部透露，服務業或銷售業者也想納入8周彈性工時行業，還在討論中。

(集團連線報導)