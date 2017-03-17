八年首虧損 國泰航空擬裁3成高層人力
以香港為基地的國泰航空（Cathay Pacific Airways），繼2008年金融海嘯後，去年財報首度出現大幅虧損。此消息不僅震驚航空業界，更讓國泰航空決定進行內部改革。外媒指出，國泰航空擬裁撤香港總部約3成的中高層管理人員，以求一個更精簡、更能符合顧客需求的系統，但第一線的機組員將不受影響，而裁員結果將於6月份公佈。
據彭博社（Bloomberg）報導，知名的國泰航空前天公布去年財報，大幅虧損5.75億港幣（約22.54億台幣），這是國泰繼2008年金融海嘯後，8年來首度出現財報虧損。也讓國泰航空下定決心進行改革，將於6月前大幅裁撤3成中高層管理幹部，讓集團精簡化、並推出更能符合乘客需求的管理系統，來應付現階段瞬息萬變的大環境。但同時，第一線值勤的機師、空服員與客服部門將不受影響，相反地，國泰航空仍將持續擴大招聘機組人員，以因應龐大的機隊與新航線的值勤需求。
創立於1946年的國泰航空，是當前全球與香港最重要的航空公司之一。1948年被太古洋行（Swire Pacific Limited）收購，成為旗下子公司之一。並在1958年收購當時唯一競爭對手- 香港航空（Hong Kong Airways），正式稱霸香港航空市場。國泰航空的英文名稱來自於中世紀歐洲對中國稱呼：「契丹」（Cathay），加上太平洋是當時創辦人希望有朝一日，他們的航空能跨洋飛往美國，而讓國泰航空的英文名稱因此誕生。目前國泰航空屬於寰宇一家（oneworld）成員，飛行常客計畫為「馬可孛羅會」，現役機隊共有波音與空巴各寬窄機型144架，旗下子公司包含港龍航空（Cathay Dragon）與貨運商華民航空。
面對8年來首度虧損，加上客運業務量大減、大陸航空競爭等壓力，國泰航空決定從今年起啟動3年期的改革計畫，將把整個大集團轉型為更有彈性的公司，主打四項關鍵業務：商務、運營、客戶服務與人才管理，以求讓國泰航空能脫胎換骨，並再創佳績。
(中時電子報)
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