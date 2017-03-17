木柵農會賄選 一代表30萬元交保
台北市木柵農事小組高姓代表，被檢舉在本屆及上屆農會選舉時，以每票3000元買票賄選，台北地檢署昨指揮警調約談、搜索高男後，訊後諭令高以30萬元交保。
北檢先前才偵辦張姓男子參選木柵農事小組代表，涉嫌以鐵觀音茶葉賄選，張男被諭令10萬元交保。
北檢表示，北檢是在偵辦張男農會賄選案時，發現當選本屆木柵農會小組代表的高姓男子，在本屆農會選舉及4年前上屆選舉，都以每票3000代價買票，尋求農民支持，涉嫌違反農會法之賄選罪嫌。
北檢主任檢察官陳淑雲、檢察官劉新耀、黃聖16日指揮文山一警分局員警，搜索高某住處等地並約談高男及證人14人，查扣名冊及手機等證物。
檢方審酌，高男的行賄情節及犯後態度，雖認高涉嫌賄選罪嫌重大，但無羈押必要，訊後諭令高男以30萬元交保。
北檢強調，將持續深入偵辦賄選案，務求淨化選風。
(中時)
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