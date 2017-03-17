國民黨立院黨團聲援馬 抨蔡政府讓民主蒙羞

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國民黨立法院黨團17日舉行記者會聲援馬英九。（姚志平攝）

對於前總統馬英九涉嫌教唆洩密案遭台北地檢署提起公訴，國民黨立法院黨團17日舉行記者會聲援馬英九，黨團總召廖國棟抨擊蔡政府為轉移施政不力焦點，才有馬總統被起訴的事件，呼籲蔡政府不要讓台灣民主蒙羞，不要讓台灣的人權倒退。

(中時)