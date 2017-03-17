一中承諾書風波 近5成民眾認為政治力介入

學校簽署承諾書事件惹議，教育部近日將公佈清查和懲處結果。草根基金會調查一般民眾對此事的看法，高達46.2%認為有「政治力干預學術自由」的疑義，有34.4%民眾贊成簽訂、36.5%民眾不同意承諾書就等於「一中承諾書」，34.4%認為教育部懲處不合理。

草根基金會近日調查1150位20歲以上的民眾，對承諾書事件的看法，調查結果發現，34.4%民眾贊成簽訂承諾書，36.5%民眾不認為國內大學簽署的承諾書等於一中承諾書；有34.4%認為教育部懲處學校不合理，46.2%認為這是政治力介入學術。

至於承諾書對兩岸交流的影響，49.3%民眾認為對學習交流有幫助，不過草根發現，幾乎每個問題都有4成5的民眾回答「沒意見」，中原大學教授林震岩分析說，多數民眾認為這是「小事」，只有大學和政府部門在意而已。

國家政策研究員盧宸緯表示，根據大陸方的規定，港澳台生赴陸念書，政治和軍訓相關課程都可用其他課程替代，可見陸方也提供了較為彈性的高教空間，讓不同政治立場的學生，可以在學術場域中避免政治力干擾，安心學習和交流。

盧宸緯說，若以此脈絡來看，台灣學校簽署承諾書，承諾陸生來台課程不涉及政治敏感議題，也是類似陸方的做法，並表示，政府注重新南向政策，但新南向和招收陸生不該是零和關係。

律師游敏傑表示，以憲法的高度來看，簽署任何形式的承諾書，都違反了憲法保障的學術、講學自由，但是是否適用「兩岸關係人民條例」對學校祭出懲處，教育部應審慎考量，站在法律角度，非校對校正式合作並不是兩岸關係條例的規範範圍，若教育部的處罰不合理，未來學校一定會提起行政訴訟、訴願等。

(中時)