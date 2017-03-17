罕見！錯過再等N年 北市大佳河濱「魔豆」開花了

一般龍舌蘭一生只開一次花，從生長到開花需要數十年的時間，是難得一見的景緻。(圖/北市水利處提供)

大佳河濱公園出現「傑克的魔豆藤」！？原來是靠近9號水門的龍舌蘭開花了！台北市水利處指出，一般龍舌蘭一生只開一次花，從生長到開花需要數十年的時間，所以龍舌蘭開花可說是難得一見，豎立直挺挺的從植株中長出，模樣宛如「魔豆藤」。

北市水利處說，龍舌蘭是多年生的耐旱灌木，開花方式非常特別，會從植株中心長出高聳直立的花序，吸引授粉昆蟲來幫助授粉孕育下一代。從大佳國小附近的9號水門進來即可觀賞這難見的景色，花期約到4月中，還可以在沿著河邊騎腳踏車運動，或是到附近的迎風河濱公園，帶著自家毛小孩寵物公園放風。

不過，同時也提醒民眾，龍舌蘭的葉片邊緣長有細細尖銳的刺，且葉片汁液帶有毒性，不慎接觸會刺激皮膚產生灼熱感、癢、出疹，甚至會長水泡，所以觀賞時記得請不要觸摸。

►植物小知識

1.龍舌蘭，又稱番麻、萬年蘭、百年草，原產於北美洲。

2.龍舌蘭的葉片又寬又長，但是莖非常的短縮，適合生長在排水良好及光線充足的地方，從成長到開花需數十年以上。

3.龍舌蘭的花序是地表植物中最長的，可達數公尺高。

4.龍舌蘭的葉片經過處理後，其纖維可製成繩索及織布。

5.最著名的龍舌蘭酒(Tequila)是由龍舌蘭的鱗莖提煉出的龍舌蘭糖漿，再將糖漿發酵蒸餾而製成龍舌蘭酒。

(中時電子報)