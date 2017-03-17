「華妃」蔣欣開砲 「替身都是劇組慣出來」

蔣欣在節目上又談替身問題。（圖／取自蔣欣微博）

「華妃」蔣欣向來心直口快，先前才曾在節目上談「潛規則」，這回又聊到拍片環境；尤其日前胡歌還被亂爆「用替身長達7年」的消息，讓蔣欣也針對替身現象做出討論，認為這都是「被劇組慣出來的！」

蔣欣從小就出道，在演藝圈打滾多年，深諳這圈子不少事。但她雖然是個大前輩，拍戲時還事都親力親為，自己站位、試光！只是近來她上節目被問到替身現象，有話直說的她就說「有時這都是被劇組慣出來的，劇組也是好意，想讓妳（指藝人）多休息，但時間長了就成習慣。」

不過蔣欣這番說法也被指並非將錯推給劇組，而是談及整個影視環境，就連合作演員林永健也都讚她是超級開心果，劇組工作人員也很喜歡蔣欣，讓人又見識到她女漢子的一面！

(中時電子報)