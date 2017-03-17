「華妃」蔣欣開砲 「替身都是劇組慣出來」
「華妃」蔣欣向來心直口快，先前才曾在節目上談「潛規則」，這回又聊到拍片環境；尤其日前胡歌還被亂爆「用替身長達7年」的消息，讓蔣欣也針對替身現象做出討論，認為這都是「被劇組慣出來的！」
蔣欣從小就出道，在演藝圈打滾多年，深諳這圈子不少事。但她雖然是個大前輩，拍戲時還事都親力親為，自己站位、試光！只是近來她上節目被問到替身現象，有話直說的她就說「有時這都是被劇組慣出來的，劇組也是好意，想讓妳（指藝人）多休息，但時間長了就成習慣。」
不過蔣欣這番說法也被指並非將錯推給劇組，而是談及整個影視環境，就連合作演員林永健也都讚她是超級開心果，劇組工作人員也很喜歡蔣欣，讓人又見識到她女漢子的一面！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。