台灣參加墨西哥國際保全設備博覽會

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台灣區電機電子工業同業公會籌組6家台灣廠商前往墨西哥參加14日至16日在墨西哥市CitiBanamex Center舉行的「2017墨西哥國際保全設備博覽會」（Expo Seguridad Mexico 2017）。

今年會展除了臺灣有國家館之外，也有美國駐墨國大使館商務處及眾多美商合組的美國國家館，另也見多家中國廠商及其他歐美亞多國廠商參加，包含BOSCH、HONEYWELL、SAMSUNG等眾多國際大廠。展出門禁裝置、防彈設備、軍警專用GPS及監控設備、工業電腦、軍警制服等超過200家廠商的800種品牌參展。

中華民國駐墨西哥代表廖世傑夫婦於當地時間15日下午6時前往會場瞭解參展情形，除逐一向參展廠商問候致意，並鼓勵廠商加強拓銷、共同為台灣拚出口，續創銷售佳績。

廖世傑另就墨西哥投資環境、保全器材的市場潛力與廠商交換意見，鼓勵除輸銷墨西哥外，可研究赴墨國投資考察，不但可以投資帶動貿易成長，並可進一步布局整個美洲市場。1060317

(中央社)