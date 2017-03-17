平壤即將發動新挑釁 提勒森入韓雷區

超過6名美國官員透露，美國情報界與國防部愈來愈認為，北韓不久將進行新一輪核子與飛彈測試。

而美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）上任還不到50天，17日起便首訪韓國，面對就算是最老練的外交高手，也會覺得備受考驗的一連串問題。

韓國前總統朴槿惠被彈劾下台，使國內政局充滿不確定性，而北韓挑釁動作不斷，又使朝鮮半島緊張情勢升高。就在各方質疑，美韓關係的平衡問題之際，提勒森也質疑美國對北韓的政策，並說過去20年的政策「已經失敗」，正著手研擬新對策。

據CNN新聞網17日報導，有愈來愈多情報跡象顯示，北韓境內有新動靜。由於主要的情報來源是在北韓上空監測的間諜衛星，因此目前難以徹底了解，北韓最高領導人金正恩究竟會決定怎麼做。

這些官員說，北韓知道上空有衛星監測，所以採取新措施，好掩飾相關活動。而情資顯示，平壤正將裝備移到嶄新的地點，認為美國無法加以追蹤。不過，北韓為了製造混淆，有時雖然並未進行任何測試，也會移動軍車、發射器與兵員。

(中時電子報)