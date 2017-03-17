新南向政策奏效 越南企業500人來台獎勵旅遊
觀光局推動觀光新南向有成，東南亞企業來臺獎勵旅遊漸升溫！觀光局持續獎助業者辦理獎勵旅遊，鼓勵企業選定台灣作為企業獎勵旅遊目的地。
據觀光局統計，105年新南向目標國來台獎勵旅遊人次，較前年成長93.09%，其中以泰國及越南地區來台獎勵旅遊人數最多。受免簽證措施激勵，泰國來台獎勵旅遊成長最快，較前年成長約144%，越南地區現階段為簡化簽證優惠措施受惠國，105年亦有近2千人，以獎勵旅遊方式來台觀光。
今年皇家菲仕蘭康柏尼股份有限公司越南分公司於3月15日來台辦理4天3夜獎勵旅遊，共500名該公司業務精英來台體驗台灣多元文化，走訪十分老街、國立故宮博物院、台北101及西門町…等北台灣知名景點。
該公司於3月17日上午假桃園萬能科技大學辦理企業運動會。為表歡迎之意，交通部觀光局特地提供小紀念品，期待來台貴賓此次行程能感受台灣的人情味，體驗圓滿愉快的台灣之旅。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。