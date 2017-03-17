新南向政策奏效 越南企業500人來台獎勵旅遊

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觀光局推動觀光新南向有成，東南亞企業來臺獎勵旅遊漸升溫！觀光局持續獎助業者辦理獎勵旅遊，鼓勵企業選定台灣作為企業獎勵旅遊目的地。

據觀光局統計，105年新南向目標國來台獎勵旅遊人次，較前年成長93.09%，其中以泰國及越南地區來台獎勵旅遊人數最多。受免簽證措施激勵，泰國來台獎勵旅遊成長最快，較前年成長約144%，越南地區現階段為簡化簽證優惠措施受惠國，105年亦有近2千人，以獎勵旅遊方式來台觀光。

今年皇家菲仕蘭康柏尼股份有限公司越南分公司於3月15日來台辦理4天3夜獎勵旅遊，共500名該公司業務精英來台體驗台灣多元文化，走訪十分老街、國立故宮博物院、台北101及西門町…等北台灣知名景點。

該公司於3月17日上午假桃園萬能科技大學辦理企業運動會。為表歡迎之意，交通部觀光局特地提供小紀念品，期待來台貴賓此次行程能感受台灣的人情味，體驗圓滿愉快的台灣之旅。

(中時)