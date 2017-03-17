阿憲民宿獵龍王鯛辯視力差誤殺 判罰30萬元
全台僅剩不到30尾的龍王鯛，綠島海域中7隻之1的龍王鯛，去年被當地「阿憲民宿」的陳明憲宰殺，照片在網路瘋傳，引起輿論撻伐。獵捕龍王鯛的民宿業者「阿憲」向法官辯稱視力模糊誤殺，未被採信，判刑6個月，罰金新台幣30萬元，未宣告緩刑。
去年保育類龍王鯛被綠島民宿業者宰殺的消息，在網路引起眾怒，海巡隊循線找到陳明憲時，他推說「那是7年前的舊照片」，只是要傳給客人看，但眼尖的網友發現照片中的拖鞋是2015年新款，Line的截圖還有4G的字樣，這些都是7年前所沒有的，質疑的留言灌爆阿憲民宿臉書粉絲頁。更有網友成立「阿憲民宿永久退出綠島」粉絲專頁，吸引逾千名網友按讚。
據《中央社》，台灣台東地方法院檢察署偵辦後，證實龍王鯛是被陳明憲以魚槍射殺後，再夥同友人撈上岸，檢察官具體求刑1年2個月。台東地院審理時，陳明憲辯稱，他有疾病，導致潛水在水深10、20公尺海水中時，會因水壓造成視力較模糊，射殺當下無法判斷，拖上岸才知道打到保育類龍王鯛。
但法官調閱陳明憲就醫資料，以及業者射殺龍王鯛時僅距離3到4公尺、一槍命中頭部上方面積狹小位置、命中後又曾近距離將魚穿孔，認定視線模糊不足採信。加以陳姓業者自民國85年起擔任台東縣綠島鄉阿憲民宿實際負責人，兼營旅客觀光嚮導及潛水教練，明知龍王鯛是公告第2級珍貴稀有野生動物應保育，卻獵捕、宰殺，判處有期徒刑6個月，併科罰金30萬元，未宣告緩刑。張姓同夥則判有期徒刑6個月，緩刑3年，向指定政府機關提供80小時義務勞務，並向公庫支付10萬元，全案還可上訴。
(中時電子報)
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