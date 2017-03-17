雀兒喜出童書 細數美13位堅毅女性

我要評比

美國前總統比爾．柯林頓（Bill Clinton）與妻子希拉蕊（Hillary Clinton）的獨生女雀兒喜（Chelsea Clinton）今天表示，她將發表1本聚焦勵志女性故事的童書。

法新社報導，根據雀兒喜貼在推特的童書封面照片，「她堅持不懈」（She Persisted，暫譯）將描繪「改變世界的13位美國女性」。

雀兒喜推文說：「堅持不懈改變了歷史演進的方向，我很期待在5月30日向大家分享那些永不服輸的女孩及女人的故事！」

據稱書中描繪的12位女性包括主張廢除黑奴的鬥士杜伯曼（Harriet Tubman）、盲聾作家與活躍人士海倫凱勒（Helen Keller），以及名人慈善家歐普拉（Oprah Winfrey）。

第13名女性身分仍是個謎，美國媒體猜測可能是雀兒喜母親希拉蕊。民主黨總統候選人、前國務卿希拉蕊去年11月大選敗給共和黨的川普。

37歲的雀兒喜育有2歲女兒及9個月大的兒子，媒體近來推測她可能計畫踏入政壇。（譯者：中央社周莉芳）1060317

(中央社)