呂秀蓮：北市長民進黨若不提名自貶黨格

我要評比

前副總統呂秀蓮今天表示，西元2018年台北市長選舉，民主進步黨如果再不自提人選，真的是自貶黨格，她相信民進黨絕對會自提人選。

媒體報導，時代力量選策會成員2月與台北市長柯文哲有不公開的會談，柯文哲特別提及，第三勢力在2018年還大有可為，期盼時力「不要放棄任何協調的機會」。

呂秀蓮上午到立法院出席「三一九槍擊案追追追」公聽會受訪說，既然是政黨政治，要堅守政黨倫理，民進黨上次在台北市長選舉沒提名是自損黨格，也換取教訓，柯文哲主政4年，接受大家公評。1060317

(中央社)