彰化花壇民宅火警 1死1輕傷

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彰化縣花壇鄉1戶民宅（圖）17日發生火警，消防隊迅速撲滅火勢，救出1名輕傷女子送醫治療，另在屋內樓梯間發現1具男性焦屍。（消防局提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 106年3月17日

彰化縣花壇鄉1戶民宅今天發生火警，消防隊迅速撲滅火勢，救出1名輕傷女子送醫治療，另在屋內樓梯間發現1具男性焦屍，詳細起火原因及起火點待深入調查。

彰化縣政府消防局上午9時56分獲報，花壇鄉中山路1段1戶民宅發生火警，消防局派出10輛消防車、3輛救護車、18名消防人員前往搶救，上午10時16分控制火勢、10時28分撲滅火勢。

消防局說，現場救出1名輕傷女子並送醫治療，另在2樓與3樓樓梯間發現1具男性焦屍。1060317

(中央社)