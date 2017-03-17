聲援馬英九 王育敏：赤裸裸政治追殺
多名中國國民黨籍立法委員今天聲援遭起訴的前總統馬英九，國民黨立法院黨團書記長王育敏說，許多民眾不能接受起訴馬英九，這是赤裸裸的政治追殺。
馬英九被控教唆洩密案，14日遭檢方起訴。
多名國民黨團成員上午在在立法院聲援馬英九，高舉「還馬英九清白、馬總統加油」等標語，高聲替馬英九打氣。
王育敏表示，這案件有包括民主進步黨團總召集人柯建銘的告訴、台灣北社、台灣教授協會等告發，有看過任何一案，同一事由，這麼多人萬箭齊發追殺嗎？
她說，國民黨絕不同意民進黨用這樣的方式追殺前總統，完全沒道理，起訴書禁不起檢驗，先射箭再畫靶，想入人於罪，國民黨團一致聲援馬英九，不允許這樣無情政治追殺持續發酵。
國民黨籍立委黃昭順表示，人民不能接受司法追殺，希望政府不要轉移焦點，不要再政治追殺，讓司法公平公正審判。
不過，民進黨團幹事長葉宜津表示，前最高法院檢察署檢察總長黃世銘是在馬英九執政時期被起訴，當時大家說司法獨立，「馬英九被起訴就是政治迫害，這差太遠了吧」，交給司法處理。
民進黨團書記長李俊俋說，馬英九嚴重破壞憲政秩序，難道現任總統可鬥爭國會議長、介入個別司法案、動用檢察總長監聽？「這樣沒有違憲亂政嗎？還要政治追殺嗎？」答案非常清楚。1060317
(中央社)
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