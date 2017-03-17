洪仲丘案 洪慈庸：還是無法諒解
陸軍下士洪仲丘父母同意與6名被告和解，洪仲丘姊姊、時代力量立委洪慈庸今天表示，非常尊重父母想法，讓彼此人生從新開始，但她「還是無法諒解」。
媒體報導，洪仲丘退伍前「悔過」死亡，前542旅長沈威志稱不知部屬惡整洪仲丘，二審獲無罪，最高法院認為沈威志接到求救簡訊沒處置，有懈怠過失，去年1月撤銷無罪判決。高院昨晚辯論終結，洪仲丘父母同意和士官督導長范佐憲等6人和解，但無法諒解堅持無罪的沈威志。
洪慈庸上午受訪時表示，開庭前這段期間被告都有透過辯護人接觸律師，對所作所為非常抱歉盼能和解。她父母認為如果有表達道歉且願意悔改，就讓彼此人生重新開始，「我非常尊重父母的想法」。
她說，昨天在庭上被告態度還算不錯，但被告的辯護人對一些犯行卻矢口否認，案情部分她還是不能諒解，但要充分尊重父母決定；542旅高階軍士官部分，過程中的瑕疵及惡意行為，「我還是無法諒解，在心中有很深的傷痛跟遺憾」。
洪慈庸表示，開庭過程中，父母不能諒解沈威志沒道歉，也沒表示願和解，媽媽在這段期間很受煎熬，在法律上她認為應堅持下去，但父母非常善良，希望人生能重新開始，「他們有這樣的心情我要去理解，最後下這個決定，我是百分之百決定」。
她說，任何時間想到這件事，「還是有走不出去的關頭」，需時間慢慢淡化；接下來清明節會到洪仲丘靈前說明，希望弟弟能放下，也要保佑父母。1060317
(中央社)
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