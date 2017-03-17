創建者盃高球賽 龔怡萍首輪並列46名
台灣高球女將龔怡萍今天在創建者盃（Bank of Hope Founders Cup）首輪打出6鳥、3柏忌的69桿並列46名。
美國職業女子高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金150萬美元（約新台幣4537萬元）的創建者盃，當地時間16日起在美國亞利桑納州進行4回合共72洞賽事。
高球女將李旻、程思嘉都打出3鳥、2柏忌，曾雅妮則抓下5隻小鳥，獵下1隻老鷹，吞下4個柏忌和1個雙柏忌，3人都打出低於標準桿1桿的71桿，並列88名。
另兩名台灣選手，徐薇淩打出74桿並列130名，錢珮芸則以75桿並列133名。
美國女將柏奈特（Katie Burnett）和路易斯（Stacy Lewis）、泰裔美籍女將錢琪嘉（Sandra Changkija）、韓國女將田仁智（In Gee Chun）與泰國女將艾利亞（Ariya Jutanugarn）同以低於標準桿8桿的64桿成績並列領先。1060317
(中央社)
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