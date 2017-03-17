郝龍斌：不可把黨主席當成跳板

宣布參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌17日到高雄出席座談會說，黨主席應無私，不可把黨主席當成下一個位置的跳板。選戰要贏、誰能夠贏、誰能夠認同國民黨理念並協助國民黨重返執政就支持誰。中央社記者程啟峰高雄攝 106年3月17日

宣布參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌今天說，黨主席應無私，不可把黨主席當成下一個位置的跳板。選戰要贏、誰能夠贏、誰能夠認同國民黨理念並協助國民黨重返執政，我們就支持誰。

郝龍斌上午南下高雄岡山區勵志新村出席座談會時，做以上表示。

郝龍斌進場後受眷村民眾歡迎，也有不少退役將官出面力挺，他說，國民黨過去脫離基層太久，因此在2014、2016大敗，如今民進黨執政民怨四起，國民黨聲望卻沒有太大起色，因此他要競選黨主席，徹底改革國民黨。

郝龍斌表示，他是眷村子弟，今天來這裡感覺非常好，大家來這邊熱情相挺，讓他非常溫暖。

他說，身為一名黨主席本身要無私，不可以把黨主席位置當成下一個位置的跳板。選戰要贏、誰能夠贏、誰能夠認同國民黨理念，並得到絕大部分的民眾支持，協助國民黨重返執政，我們就支持誰。

他又說，一般民意都認為鴻海集團董事長郭台銘是國民黨最強的候選人，「如果他是最強的候選人，我會窮盡洪荒之力請郭台銘出來代表國民黨參選總統，只要郭台銘、朱立倫、嚴凱泰誰能代表國民黨贏回2020，我們就支持他」。

談到新進黨員入黨與27名中常委欲修改黨代表選舉辦法，郝龍斌認為，年輕黨員是國民黨茁壯的力量，黨中央既然已公告黨代表選舉辦法，就應該守護信賴保護原則。他不希望國民黨的家務事最後需透過法院解決，也希望下次中常會能有一個較好的結果。

另外，針對陸委會嚴管公務員等登陸，連轉機不入境都要先行報准，郝龍斌受訪表示，所有公務員赴大陸即使是轉機不入境也要報備，民進黨簡直犯了「恐中蕁麻診」。他說，民進黨不能因為反中、恐中、仇中，就做出一些奇怪不合理，甚至對台灣一般民眾、公務人員赴大陸造成非常大的困擾。如果民進黨這樣搞，乾脆宣布大陸作為警戒區，大家都不要去好了。

郝龍斌隨後轉往高雄市鳳山區中山新城參加座談，下午還將赴左營果貿新村與眷村民眾座談。1060317

(中央社)