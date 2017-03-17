台鐵清明搶票 瞬間流量較春節增1倍
台鐵今天開放清明節連續假期車票預訂表示，凌晨0時一開放訂票時，瞬間流量較今年春節東部幹線訂票時增加1倍，系統出現壅塞，尖峰時段長途對號列車票很快就售完。
台鐵統計，至上午9時共完成20萬81筆、34萬406張訂票。
完成訂票旅客務必於2日內（含訂票當日）到交通部台灣鐵路管理局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於19日上午9時重新釋出。
台鐵公布上午8時訂票紀錄，尖峰時段長途對號列車票，都已售完。
一、東部幹線：台北市往花蓮縣、台東縣方向，31日下午1時到4月1日下午3時，長途自強號座位已售完；台東、花蓮往台北方向，4月4日12時到晚間9時，長途自強號座位售完。
二、西部幹線：台北往高雄市方向，31日下午2時到4月1日下午1時，長途自強號座位已售完；高雄往台北方向，4月4日12時後長途自強號座位已售完。
三、南迴線：高雄往台東方向，31日下午2時後至4月1日12時，長途自強號座位已售完；台東往高雄方向，4月4日下午1時到晚間8時，長途自強號座位已售完。
四、加開樹林到花蓮優惠對號區間快車：4月1日樹林到花蓮及4月4日花蓮到樹林座位已售完。1060317
(中央社)
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