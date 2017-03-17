布倫特蘭獎 5得主展現科學女力

唐獎教育基金會今天舉辦「2017格羅‧布倫特蘭獎」頒獎典禮，得主來自開發中國家，克服女性的先天不利，在醫療、公共衛生等研究領域，貢獻一己之力。

「格羅‧布倫特蘭獎」是由第一屆唐獎永續發展獎得主布倫特蘭夫人，將獎金中研究補助費的50％（新台幣500萬元），指定用於獎助女性學者。今年得主包括Fathiah Zakham (葉門)、Farah Fathima (印度)、Phyllis Awor (烏干達)、Wafa Al-Jamal (約旦)和顏怡君(台灣)。

來自印度的Farah Fathima，長期參與疾病預防與控制研究，她特別關注心血管疾病，因為印度每一個家庭都至少有一個成員深受其害，包括心臟病、糖尿病、高血壓、中風等。

早在研究生時期，Farah Fathima就到鄉村地區做宣導，在觀察衛生人員量測血壓中，歸納疾病的危險因子，提出改善建議，獲得印度政府接受，培訓相關人員到鄉村做衛教宣導。

Farah Fathima說，過去印度社會對女性較有偏見，但近年政府已經開始注意到女性的能力，鼓勵女性往學術發展。

來自烏干達的Phyllis Awor，專長於設計公共衛生政策，擁有10年規劃和執行經驗。她目前專注於提升鄉村兒童照護品質，由於烏干達醫院不普及，Phyllis Awor打算運用社區藥局的力量，對瘧疾、肺炎等疾病，做有系統的防治。

Phyllis Awor指出，烏干達女性的輟學率高，能順利讀完中學的人不多。她認為在開發中國家，需要更多的社會創新，以及有效的行政管理，而根本就在於教育。她在挪威取得博士學位，回國後致力翻轉傳統觀念，希望有更多女性能讀到大學。

主辦單位、成功大學校長蘇慧貞表示，今年5位得主到台灣各地「女性永續發展科學週」活動，共有800多人參與，比去年多了200多人。她提到，5位得主都身兼多重角色，包括高階科學主管、母親、NGO（非政府組織）的行動者等，她們的故事，為台灣的師生們帶來寶貴的啟發。1060317

(中央社)