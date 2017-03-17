川普砍18％衛生預算 癌症、茲卡研究陷窘境
川普昨日首度公布預算案，除了大舉增加國防軍事費用以外，他大砍衛生部門18%的經費，造成癌症、阿茲海默症、茲卡疫苗和超級細菌等治療研究，面臨缺錢的窘境。
美聯社報導，衛生團體稱川普提出的預算藍圖中，打算大砍美國生物醫藥的研究經費，將會造成各種重大疾病的病患求救無門，同時也會讓醫藥相關領域的工作人員丟掉飯碗。
儘管川普日前才告訴國會說，我們需要為那些一直困擾人們的疾病，找出治癒的方法。
他卻馬上在新的預算案中，計畫刪除美國國立衛生研究院(National Institutes of Health)58億美元(約新台幣1,774億元)的經費，大砍18%，降低幅度令人吃驚，勢必影響各種重大病症的治療和研究經費。
美國芝加哥大學(University of Chicago)癌症專家Blase Polite表示，我們都對川普提出，打算刪除衛生經費的鉅大數字，感到非常震驚。川普提出的衛生預算，已經將2018年國立衛生研究院的經費，退回到2003年時期，倒退15年。
(中時電子報)
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